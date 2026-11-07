 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Acțiunile companiilor AI își revin după două zile de scăderi puternice

d Scris de daniel mihai dragomir
Acțiunile companiilor AI își revin după două zile de scăderi puternice
Aosom
Acțiunile marilor companii de inteligență artificială au revenit pe creștere vineri, după pierderi puternice. Nvidia și IREN au recuperat teren pe bursă.

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech