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Economie

Acţiunile eToro scad cu peste 6% după ce rezultatele financiare dezamăgesc investitorii. Profitul net ajustat se prăbuşeşte cu 60%, iar veniturile din crypto scad de la 3,7 la 1,35 miliarde de dolari

m Scris de matei pantea
Acţiunile eToro scad cu peste 6% după ce rezultatele financiare dezamăgesc investitorii. Profitul net ajustat se prăbuşeşte cu 60%, iar veniturile din crypto scad de la 3,7 la 1,35 miliarde de dolari
Aosom
Acţiunile eToro Group (ETOR) scad cu peste 6% în şedinţa de astăzi, după ce compania a raportat un declin al câştigurilor şi al contribuţiei nete...

Sursa: Zf Ro

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