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Economie

Acțiunile gigantului Rheinmetall s-au prăbușit la bursă după ce livrările de armament și muniție au fost amânate

m Scris de maria zărnescu
Acțiunile gigantului Rheinmetall s-au prăbușit la bursă după ce livrările de armament și muniție au fost amânate
Aosom
Acțiunile companiei germane de apărare Rheinmetall au scăzut cu peste 17% joi, după ce gigantul și-a redus pentru a doua oară în 2026 estimările financiare, invocând întârzieri în atribuirea contractelor militare și în livrarea muniției. Anunțul a provocat îngrijorare în rândul investitorilor privind viitorul industriei europene de apărare, relatează CNBC.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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