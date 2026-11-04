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Economie

Acţiunile marilor producători americani de armament au scăzut după victoria democraţilor. Bugetul Pentagonului, sub semnul întrebării

m Scris de monica bonea
Acţiunile marilor producători americani de armament au scăzut după victoria democraţilor. Bugetul Pentagonului, sub semnul întrebării
Aosom
Acţiunile marilor companii americane din industria de apărare au înregistrat scăderi puternice miercuri, după victoria democraţilor în alegerile pentru Congresul SUA, care a amplificat temerile investitorilor privind reducerea planurilor de majorare a cheltuielilor militare promovate de preşedintele Donald Trump.

Sursa: Digi24

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