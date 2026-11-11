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Economie

Acţiunile Microsoft au scăzut cu 3%, după ce Anthropic a lansat instrumente AI care ar putea concura cu suita Office

g Scris de george traicu
Acţiunile Microsoft au scăzut cu 3%, după ce Anthropic a lansat instrumente AI care ar putea concura cu suita Office
Aosom
Acţiunile Microsoft au scăzut brusc cu aproximativ 3% marţi, după ce compania de inteligenţă artificială Anthropic a prezentat o serie de instrumente pentru mediul profesional, care ar putea concura direct cu aplicaţiile din suita Microsoft Office

Sursa: Stiri Pe Surse

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