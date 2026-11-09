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Economie

Acţiunile Nvidia au scăzut cu peste 7,5% în primele minute de tranzacţionare de luni pe Wall Street, ştergând peste 300 de miliarde de dolari din capitalizarea bursieră a gigantului american

ş Scris de ştefan stan
Acţiunile Nvidia au scăzut cu peste 7,5% în primele minute de tranzacţionare de luni pe Wall Street, ştergând peste 300 de miliarde de dolari din capitalizarea bursieră a gigantului american
Aosom
Acţiunile Nvidia au scăzut cu peste 7% în primele ore de tranzacţionare de luni pe Wall Street, ştergând peste 300 de miliarde de dolari din...

Sursa: Zf Ro

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