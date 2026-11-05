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Economie

Acţiunile Rheinmetall se prăbuşesc cu 17% după amânarea unui contract de 12 miliarde de euro cu armata germană. Gigantul militar îşi reduce din nou estimările de venituri

ş Scris de ştefan stan
Acţiunile Rheinmetall se prăbuşesc cu 17% după amânarea unui contract de 12 miliarde de euro cu armata germană. Gigantul militar îşi reduce din nou estimările de venituri
Aosom
Acţiunile Rheinmetall au scăzut cu 17% după ce gigantul german din industria de apărare şi-a redus pentru a doua oară în acest an estimările de...

Sursa: Zf Ro

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