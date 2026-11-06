TIMIS. Începând cu 9 noiembrie 2026, locuitorii din Zona 0 Ghizela vor putea preda gratuit deșeurile voluminoase din gospodării, în cadrul campaniei trimestriale organizate de RETIM Ecologic Service S.A., în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri (ADID) Timiș. CITEȘTE ȘI: ADID Timiș anunță începerea campaniei cu predare GRATUITĂ a deșeurilor voluminoase în Zona 1, […] Articolul ADID Timiș anunță începerea campaniei de predare GRATUITĂ a deșeurilor voluminoase în Zona 0 Ghizela apare prima dată în Opinia Timisoarei.

Sursa: Opinia Timisoarei Citește mai departe la sursa originală ↗