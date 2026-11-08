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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Administraţia Fluvială a Dunării de Jos modernizează staţiile hidrometrice: Contractul, estimat la peste 49 de milioane de lei

a Scris de andreea năstase
Administraţia Fluvială a Dunării de Jos modernizează staţiile hidrometrice: Contractul, estimat la peste 49 de milioane de lei
Aosom
Regia Autonomă Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi (AFDJ) a lansat o licitaţie pentru achiziţia unor echipamente şi efectuarea măsurătorilor necesare reabilitării şi extinderii reţelei de staţii hidrometrice de pe sectorul românesc al Dunării

Sursa: Stiri Pe Surse

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