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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Administratorul judiciar al STB propune scumpirea biletului de la 3 la 5 lei

t Scris de tudor dima
Administratorul judiciar al STB propune scumpirea biletului de la 3 la 5 lei
Aosom
Călătoria cu STB costă acum 3 lei pentru 90 de minute. Administratorul judiciar propune 5 lei, dar tariful trebuie aprobat de autorități.

Sursa: Ziarul Financiar

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