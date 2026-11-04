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Economie

Adrian Câciu scoate la lumină incompetența din "gaura lui Bolojan". România pierde 12 miliarde de euro din PNRR

r Scris de remus vlad, redactor
Adrian Câciu scoate la lumină incompetența din "gaura lui Bolojan". România pierde 12 miliarde de euro din PNRR
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Deputatul PSD Adrian Câciu susține, miercuri, că România pierde 12 miliarde de euro din PNRR, pe care le numește „gaura lui Bolojan”. Acesta avertizează că pierderea a 3,4 miliarde de euro va majora deficitul bugetar cu 0,9% din PIB

Sursa: Stiri Pe Surse

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