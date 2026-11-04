Adrian Câciu scoate la lumină incompetența din "gaura lui Bolojan". România pierde 12 miliarde de euro din PNRR

Deputatul PSD Adrian Câciu susține, miercuri, că România pierde 12 miliarde de euro din PNRR, pe care le numește „gaura lui Bolojan”. Acesta avertizează că pierderea a 3,4 miliarde de euro va majora deficitul bugetar cu 0,9% din PIB

Sursa: Stiri Pe Surse Citește mai departe la sursa originală ↗