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Economie

Aeroportul aproape pustiu din Europa, unde sunt doar două-trei zboruri pe zi. Cum arată locul care surprinde turiștii

m Scris de mihaela ivăncică
Aeroportul aproape pustiu din Europa, unde sunt doar două-trei zboruri pe zi. Cum arată locul care surprinde turiștii
Aosom
În timp ce marile aeroporturi europene sunt adesea sufocate de aglomerație, cozi interminabile și întârzieri, există un loc în care pasagerii pot aștepta aproape singuri îmbarcarea.

Sursa: Stirile Pro.tv

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