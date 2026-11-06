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Economie

Aerostar Bacău, companie ale cărei acţiuni s-au dublat de la început de an, anunţă creşteri de 57% pe profit şi 24% pe venituri în primele nouă luni

e Scris de eduard ivanovici
Aerostar Bacău, companie ale cărei acţiuni s-au dublat de la început de an, anunţă creşteri de 57% pe profit şi 24% pe venituri în primele nouă luni
Aosom
Aerostar Bacău (simbol bursier ARS), producător şi furnizor de servicii de mentenanţă aeronautică, a înregistrat un profit net de 111,4 mil. lei în...

Sursa: Zf Ro

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