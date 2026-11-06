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Economie

Aerostar și-a majorat profitul net cu 57%, în primele nouă luni, la 111,4 milioane de lei (Financial Intelligence)

z Scris de ziar com copyright directway
Aerostar și-a majorat profitul net cu 57%, în primele nouă luni, la 111,4 milioane de lei (Financial Intelligence)
Aosom
Aerostar Bacău (ARS) a raportat un profit net de 111,44 milioane de lei în primele nouă luni din (…)

Sursa: Ziar.com

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