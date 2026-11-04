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Economie

Afacere de 1,6 miliarde de lire sterline - Guvernul britanic intervine în tranzacția dintre două mari televiziuni britanice

g Scris de george traicu
Afacere de 1,6 miliarde de lire sterline - Guvernul britanic intervine în tranzacția dintre două mari televiziuni britanice
Aosom
Guvernul britanic verifică o tranzacție de 1,6 miliarde de lire sterline între Sky și ITV, două mari grupuri de televiziune. Autoritățile vor analiza dacă acordul ar putea limita diversitatea știrilor și programelor disponibile publicului. Ministrul b...

Sursa: Stiri Pe Surse

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