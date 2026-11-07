În 2020, Isobel Lorna lucra în într-un depozit Amazon, unde câștiga 10,50 lire sterline pe oră. Șase ani mai târziu, tânăra de 25 de ani [...] Articolul Afacere de succes. A pornit de la un produs din casă, iar acum câștigă 1 milion de euro pe lună a apărut prima dată pe Știri Lugoj și Timiș | Ziarul Actualitatea.

Sursa: Actualitatea Online Citește mai departe la sursa originală ↗