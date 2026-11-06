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Economie

Afacerile din retail au scăzut în primele nouă luni din 2026 cu 4,6%, după ce vânzările de produse nealimentare s-au redus cu 5,4%, iar cele de alimente şi băuturi cu 4%. Vânzările de carburanţi au avut o scădere de 3,8%

r Scris de roxana rosu
Afacerile din retail au scăzut în primele nouă luni din 2026 cu 4,6%, după ce vânzările de produse nealimentare s-au redus cu 5,4%, iar cele de alimente şi băuturi cu 4%. Vânzările de carburanţi au avut o scădere de 3,8%
Aosom
Afacerile din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) au scăzut în primele nouă luni ale anului cu 4,6%...

Sursa: Zf Ro

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