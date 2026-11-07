AFM lansează un program pentru baterii fotovoltaice de 400 de milioane de lei. Cum poți primi până la 15.000 de lei pentru stocarea energiei

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) deschide o nouă linie de finanțare așteptată de mii de proprietari de locuințe din România. Cu o alocare bugetară totală de 400 de milioane de lei, noul mecanism urmărește sprijinirea directă a prosumatorilor care vor să își instaleze capacități de stocare a energiei electrice produse din surse solare. Ajutorul nerambursabil alocat unui proiect aprobat ajunge până la 15.000 de lei, iar calendarul oficial arată că platforma digitală devine accesibilă pentru persoanele fizice începând cu data de 20 noiembrie 2026.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗