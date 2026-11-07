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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

AFM oferă până la 15.000 de lei pentru baterii de stocare a energiei. Când începe programul destinat prosumatorilor

o Scris de oana ababei
AFM oferă până la 15.000 de lei pentru baterii de stocare a energiei. Când începe programul destinat prosumatorilor
Aosom
AFM lansează un nou program de finanțare destinat proprietarilor de locuințe care dețin deja panouri fotovoltaice și vor să își instaleze baterii pentru stocarea energiei electrice.

Sursa: Adevarul

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