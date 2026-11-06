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Economie

Agențiile federale americane emit un avertisment în urma seriei de atacuri cibernetice asupra sistemelor de refrigerare

m Scris de marina constantinoiu
Agențiile federale americane emit un avertisment în urma seriei de atacuri cibernetice asupra sistemelor de refrigerare
Aosom
Agențiile federale îndeamnă spitalele, sistemele de transport și comercianții cu amănuntul din sectorul alimentar să-și consolideze sistemele industriale de refrigerare, după ce o serie de atacuri cibernetice au perturbat funcționarea sistemelor de răcire din magazinele alimentare și băncile de sânge din întreaga Europă, scrie Politico.

Sursa: Digi24

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