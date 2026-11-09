AI ANIMALE ÎN CURTE? VECINII TE POT RECLAMA, IAR AMENZILE POT AJUNGE LA 2.000 DE LEI. CE OBLIGAȚII AU PROPRIETARII

Creșterea animalelor în propria gospodărie este un lucru firesc, mai ales în mediul rural, unde gospodăriile cu păsări, câini, porci, oi, capre sau bovine fac parte din viața de zi cu zi. Totuși, faptul că un teren este proprietate privată nu înseamnă că proprietarul poate ignora drepturile celor care locuiesc în vecinătate. Lătratul repetat al […]

Sursa: News Buzau Citește mai departe la sursa originală ↗