Ai plătit ani la rând rate la un credit cu ROBOR? S-ar putea să ai motive să verifici dacă banca ți-a calculat corect dobânda. The post Ai avut credit cu ROBOR? Situațiile în care poți cere despăgubiri de la bancă appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗