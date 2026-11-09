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Economie

Ai avut credit cu ROBOR? Situațiile în care poți cere despăgubiri de la bancă

m Scris de madalina bahrim
Ai avut credit cu ROBOR? Situațiile în care poți cere despăgubiri de la bancă
Aosom
Ai plătit ani la rând rate la un credit cu ROBOR? S-ar putea să ai motive să verifici dacă banca ți-a calculat corect dobânda. The post Ai avut credit cu ROBOR? Situațiile în care poți cere despăgubiri de la bancă appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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