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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Ai balconul închis fără autorizație? Nu plătești impozit dublu, iar amenda se prescrie în 3 ani. Ordinul care lămurește confuzia

a Scris de andreea tiron
Ai balconul închis fără autorizație? Nu plătești impozit dublu, iar amenda se prescrie în 3 ani. Ordinul care lămurește confuzia
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Proprietarii care și-au închis balconul fără autorizație nu vor plăti impozit dublu pe întregul apartament și nici taxe de zece ori mai mari pentru legalizarea lucrărilor, potrivit unui ordin anunțat de Ministerul Dezvoltării. Documentul precizează și că primăriile nu sunt obligate să inventarieze toate balcoanele închise fără autorizație.

Sursa: Jurnalul Ro

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