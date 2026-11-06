Ai balconul închis fără autorizație? Nu plătești impozit dublu, iar amenda se prescrie în 3 ani. Ordinul care lămurește confuzia

Proprietarii care și-au închis balconul fără autorizație nu vor plăti impozit dublu pe întregul apartament și nici taxe de zece ori mai mari pentru legalizarea lucrărilor, potrivit unui ordin anunțat de Ministerul Dezvoltării. Documentul precizează și că primăriile nu sunt obligate să inventarieze toate balcoanele închise fără autorizație.

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗