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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Ai balconul închis? Ordinul care lămurește taxele și amenzile: Impozitul pe apartament nu se dublează, iar vechimea lucrării contează

e Scris de e-politic ro
Ai balconul închis? Ordinul care lămurește taxele și amenzile: Impozitul pe apartament nu se dublează, iar vechimea lucrării contează
Aosom
Închiderea unui balcon fara autorizație nu justifica dublarea impozitului pentru intregul apartament, daca imobilul a fost construit legal. Pent

Sursa: Ziuanews.ro

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