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Economie

Ai bani puși deoparte? Statul vrea să-i împrumute, cu o dobândă de până la 7,5%

d Scris de dan popa
Ai bani puși deoparte? Statul vrea să-i împrumute, cu o dobândă de până la 7,5%
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În perioada 9 noiembrie 2026 – 4 decembrie 2026, românii pot investi în titlurile de stat TEZAUR, cu maturitãți de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,50%, 7,00% și, respectiv 7,50%. Veniturile obținute sunt neimpozabile. Titlurile de stat au valoare nominalã de 1 leu și sunt emise în formã dematerializatã. Când și …

Sursa: Hotnews

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