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Economie

Ai lucrat la o firmă care s-a desființat și nu mai ai carnetul de muncă? Cum îți poți recupera vechimea

d Scris de daniel mihai dragomir
Ai lucrat la o firmă care s-a desființat și nu mai ai carnetul de muncă? Cum îți poți recupera vechimea
Aosom
Ai pierdut carnetul de muncă? Află cum poți dovedi vechimea pentru pensie prin adeverințe, arhive, evidențele Casei de Pensii sau în instanță.

Sursa: Stiri Pe Surse

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