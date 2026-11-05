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Economie

Ai plătit prin Ghișeul.ro, dar suma apare în continuare ca datorie? Cum verifici situația

r Scris de ruxandra paraschiv
Ai plătit prin Ghișeul.ro, dar suma apare în continuare ca datorie? Cum verifici situația
Aosom
Pentru o plată efectuată prin Ghișeul.ro, primul pas este verificarea dovezii de plată primite pe e-mail. Tranzacțiile pot fi consultate și în secțiunea „Plăți anterioare” din contul utilizatorului. Dacă...

Sursa: Dcnews

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