Printre variantele analizate se numără un registru al consumatorilor vulnerabili, iar programul actual de sprijin are termen până la 31 decembrie 2026. The post Ajutoarele pentru facturile la energie și gaze s-ar putea schimba. Ce criterii analizează Guvernul appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗