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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Ajutoarele pentru facturile la energie și gaze s-ar putea schimba. Ce criterii analizează Guvernul

l Scris de liliana vornicu
Ajutoarele pentru facturile la energie și gaze s-ar putea schimba. Ce criterii analizează Guvernul
Aosom
Printre variantele analizate se numără un registru al consumatorilor vulnerabili, iar programul actual de sprijin are termen până la 31 decembrie 2026. The post Ajutoarele pentru facturile la energie și gaze s-ar putea schimba. Ce criterii analizează Guvernul appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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