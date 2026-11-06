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Economie

Ajutor de chirie pentru tineri cu salarii sub 4.000 de lei. Câți bani ar putea primi de la stat

a Scris de alexandra ionescu
Ajutor de chirie pentru tineri cu salarii sub 4.000 de lei. Câți bani ar putea primi de la stat
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Tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani, care câștigă sub 4.000 de lei net pe lună, ar putea beneficia de ajutor financiar de la stat pentru plata chiriei. Măsura este prevăzută într-un proiect legislativ depus la Parlament și ar urma să ofere sprijin lunar diferențiat, în funcție de orașul în care locuiește beneficiarul.

Sursa: Realitatea

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