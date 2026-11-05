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Economie

Ajutor de la stat pentru tinerii din Cluj-Napoca: 600 de lei pentru chirie și transport la jumătate de preț. Cine poate beneficia

a Scris de agerpres
Ajutor de la stat pentru tinerii din Cluj-Napoca: 600 de lei pentru chirie și transport la jumătate de preț. Cine poate beneficia
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Un proiect de lege depus în Parlament propune noi facilități pentru tineri.

Sursa: Ziua De Cluj

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