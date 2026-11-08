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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Ajutorul de 50 de lei la curent ar putea fi recalculat. Ce reguli se aplică acum

m Scris de mediafax
Ajutorul de 50 de lei la curent ar putea fi recalculat. Ce reguli se aplică acum
Aosom
Guvernul discută un sprijin mai țintit pentru consumatorii vulnerabili, dar nu a adoptat niciun act. Tichetul de 50 de lei rămâne, deocamdată, în condițiile din OUG 35/2025, până la 31 decembrie.

Sursa: Ziua De Cluj

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