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Economie

Ajutorul de încălzire iarna 2026-2027: acte necesare și depunerea dosarului

r Scris de realitatea.net
Ajutorul de încălzire iarna 2026-2027: acte necesare și depunerea dosarului
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Odată cu sezonul rece, mulți români cu venituri reduse, în special pensionari, devin vulnerabili în fața facturilor tot mai mari la încălzire. Tocmai de aceea, un ajutor primit din partea autorităților devine esențial în acest caz. Iar noi vă spunem cine primește ajutor de încălzire, ce acte trebuie depuse și mai ales unde.

Sursa: Realitatea

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