Al doilea reactor de la Cernavodă va fi repornit. Când va fi pus în funcțiune

După ce la sfârșitul săptămânii trecute reactorul 1 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă a fost reconectat la Sistemul Energetic Național, după mai bine de trei luni de oprire, luni a fost inițiată secvența de pornire a unității 2 a centralei. Potrivit Ministerului Energiei, reactorul va fi pus în funcțiune marți.

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