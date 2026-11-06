Alarmă pe piața imobiliară! Doar 671 apartamente vândute în octombrie, la Iași

Piața imobiliară dă semne tot mai clare de răcire, iar Iașul nu face excepție. Deși municipiul rămâne unul dintre cele mai importante centre imobiliare din România, datele pentru luna octombrie arată că tranzacțiile sunt în scădere, într-un moment în care achiziția unei locuințe devine tot mai dificilă pentru mulți români.

Sursa: Ziarul Evenimentul Citește mai departe la sursa originală ↗