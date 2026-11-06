 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Alarmă pe piața imobiliară! Doar 671 apartamente vândute în octombrie, la Iași

d Scris de daniel baciu
Alarmă pe piața imobiliară! Doar 671 apartamente vândute în octombrie, la Iași
Aosom
Piața imobiliară dă semne tot mai clare de răcire, iar Iașul nu face excepție. Deși municipiul rămâne unul dintre cele mai importante centre imobiliare din România, datele pentru luna octombrie arată că tranzacțiile sunt în scădere, într-un moment în care achiziția unei locuințe devine tot mai dificilă pentru mulți români.

Sursa: Ziarul Evenimentul

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech