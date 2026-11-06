Alarmă pe piața imobiliară! Doar 671 apartamente vândute în octombrie, la Iași
Sursa: Ziarul EvenimentulCitește mai departe la sursa originală
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