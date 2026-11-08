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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Alertă la cea mai mare centrală nucleară din Europa, după un nou atac. Zaporojie a rămas fără alimentare electrică externă

d Scris de dana mihai
Alertă la cea mai mare centrală nucleară din Europa, după un nou atac. Zaporojie a rămas fără alimentare electrică externă
Aosom
Centrala nucleară ucraineană din Zaporojie (sud), cea mai mare din Europa şi aflată sub control rusesc, a rămas fără conexiune electrică externă după un nou atac asupra reţelei sale.

Sursa: Dcnews

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