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Economie

Alexandru Băloi, Vodafone Business: România are nevoie de centre de date. Văd această industrie în creştere în următorii cinci ani, dar atragerea marilor investitori depinde inclusiv de preţul energiei şi de predictibilitatea mediului economic

c Scris de cristina bellu
Alexandru Băloi, Vodafone Business: România are nevoie de centre de date. Văd această industrie în creştere în următorii cinci ani, dar atragerea marilor investitori depinde inclusiv de preţul energiei şi de predictibilitatea mediului economic
Aosom
Industria locală a centrelor de date are potenţial de creştere în următorii cinci ani, însă atragerea marilor operatori internaţionali depinde...

Sursa: Zf Ro

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