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Economie

Alexandru Nazare a anunțat când va prezenta raportul privind finanţele ţării solicitat de PSD și premier. Ce spune despre salvarea banilor din PNRR

d Scris de doinița manic
Alexandru Nazare a anunțat când va prezenta raportul privind finanţele ţării solicitat de PSD și premier. Ce spune despre salvarea banilor din PNRR
Aosom
Alexandru Nazare a spus când va prezenta raportul privind finanţele ţării solicitat de PSD și premierul Luca Niculescu.

Sursa: Dcnews

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