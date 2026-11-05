Alexandru Nazare anunță că au început discuțiile pentru construcția bugetului pe 2027. Ministerele trebuie să-și justifice cheltuielile și să prezinte necesarul pentru investiții

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat într-o postare publicată pe rețelele sociale că au început, în ședința de Guvern de joi, discuțiile pentru construcția bugetului pe anul 2027. Potrivit acestuia, ministerele și celelalte instituții publice trebuie să transmită propunerile privind limitele de cheltuieli și să completeze datele referitoare la investiții, fonduri europene, cheltuieli de personal […]

Distribuie: Facebook Instagram