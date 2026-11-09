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Economie

Alexandru Nazare anunță că publică raportul despre finanțele României, după acuzațiile PSD privind „gaura” din buget lăsată de Bolojan

s Scris de silviu bucataru
Alexandru Nazare anunță că publică raportul despre finanțele României, după acuzațiile PSD privind „gaura” din buget lăsată de Bolojan
Aosom
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat luni seară, într-o intervenție la Antena 3 CNN, că raportul despre finanțele României va fi făcut public în a doua jumătate a acestei săptămâni. Oficialul a precizat că documentul solicitat de PSD și de premierul Luca Niculescu este aproape finalizat, însă publicarea acestuia depinde de transmiterea la timp a […]

Sursa: Gandul

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