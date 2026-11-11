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Economie

Alexandru Nazare dă explicații în Parlament privind situația bugetară. Prima moțiune cu care se confruntă guvernul Niculescu

s Scris de sebastian pricop
Alexandru Nazare dă explicații în Parlament privind situația bugetară. Prima moțiune cu care se confruntă guvernul Niculescu
Aosom
Ministrul Finanțelor va merge astăzi, de la ora 10.00, în plenul Senatului unde se va dezbate moțiunea simplă depusă de AUR. „Bugetul statului la ora adevărului. Acelaşi ministru, două contabilităţi: una pentru români, alta pentru Bruxelles”, este titlul moțiunii simple semnată de 30 de parlamentari AUR și patru neafiliați. Votarea unui moțiuni simple nu produce …

Sursa: Hotnews

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