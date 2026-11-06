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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Alexandru Nazare exclude noi majorări de taxe. Ce spune despre ajutoarele pentru energie destinate companiilor

f Scris de florin toader
Alexandru Nazare exclude noi majorări de taxe. Ce spune despre ajutoarele pentru energie destinate companiilor
Aosom
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță solicitări de reduceri de cheltuieli în instituții, condiționând sprijinul pentru energie de spațiul fiscal existent. The post Alexandru Nazare exclude noi majorări de taxe. Ce spune despre ajutoarele pentru energie destinate companiilor appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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