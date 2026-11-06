 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Alexandru Nazare semnalează că România riscă să primească "cartonașul roșu": Ce se pregătește pentru taxele din 2027 și unde vrea Guvernul să taie din cheltuieli

e Scris de e-politic ro
Alexandru Nazare semnalează că România riscă să primească "cartonașul roșu": Ce se pregătește pentru taxele din 2027 și unde vrea Guvernul să taie din cheltuieli
Aosom
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunța ca instituțiile statului vor trebui sa identifice soluții pentru reducerea cheltuielilor, insa nu va fi

Sursa: Ziuanews.ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech