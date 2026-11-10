Una dintre principalele mele concluzii în urma reuniunii Comitetului OECD pentru Guvernanță Corporativă, desfășurată la Paris, în perioada 9–10 noiembrie, a fost importanța abordării guvernanței corporative din perspective de reglementare și culturale diferite. Ascultând experiențele și exemplele prezentate de numeroase jurisdicții, am fost în mod special atras de abordarea asiatică, care pare să pună un […] The post Alexandru Petrescu, Președinte ASF: De la „Name and Shame” la „Name and Shine”, o perspectivă diferită asupra guvernanței corporative first appeared on Suceava News Online.

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