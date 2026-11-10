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Economie

Alexandru Petrescu, Președinte ASF: De la „Name and Shame” la „Name and Shine”, o perspectivă diferită asupra guvernanței corporative

f Scris de financiarul
Alexandru Petrescu, Președinte ASF: De la „Name and Shame” la „Name and Shine”, o perspectivă diferită asupra guvernanței corporative
Aosom
Una dintre principalele mele concluzii în urma reuniunii Comitetului OECD pentru Guvernanță Corporativă, desfășurată la Paris, în perioada 9–10 noiembrie, a fost importanța abordării guvernanței...

Sursa: Ziarul Financiar

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