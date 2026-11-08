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Economie

Alexandru Stoica, interviu, luni la DC News. Ministrul Dezvoltării vorbește despre comasare, balcoane închise și banii pentru Anghel Saligny

a Scris de anca murgoci
Alexandru Stoica, interviu, luni la DC News. Ministrul Dezvoltării vorbește despre comasare, balcoane închise și banii pentru Anghel Saligny
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Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, vine luni, 9 noiembrie, la interviurile DC News, cu Anca Murgoci și Bogdan Chirieac.

Sursa: Dcnews

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