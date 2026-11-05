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Economie

Alimentele și băuturile fără alcool s-au scumpit cu 2,6% într-un an în România, a treia creștere din UE

t Scris de tudor dima
Alimentele și băuturile fără alcool s-au scumpit cu 2,6% într-un an în România, a treia creștere din UE
Aosom
Alimentele și băuturile fără alcool s-au scumpit cu 2,6% într-un an în România, față de 0,6% în UE. Doar două țări au avut creșteri mai mari.

Sursa: Ziarul Financiar

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