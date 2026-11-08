 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Alimentul ieftin, de sub 10 lei, tot mai căutat de români. Vânzările de ton la conservă au crescut cu 30% într-un an

e Scris de elena bejinaru
Alimentul ieftin, de sub 10 lei, tot mai căutat de români. Vânzările de ton la conservă au crescut cu 30% într-un an
Aosom
De unde înainte mâncam pește foarte rar sau deloc iată că, mai nou, îl căutăm în conserve.

Sursa: Stirile Pro.tv

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech