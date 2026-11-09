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Economie

Alin Becheanu, ING: Procesăm zilnic două-trei milioane de tranzacţii cu cardul. Provocarea este să identificăm fraudele fără să blocăm plăţile legitime

c Scris de cristina bellu
Alin Becheanu, ING: Procesăm zilnic două-trei milioane de tranzacţii cu cardul. Provocarea este să identificăm fraudele fără să blocăm plăţile legitime
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ING procesează zilnic între două şi trei milioane de tranzacţii cu cardul, iar una dintre provocările băncii este să identifice şi să blocheze...

Sursa: Zf Ro

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