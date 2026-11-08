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Economie

Aliz Kosza, business mentor: Emoţiile, sentimentele şi afacerile de familie. De ce este atât de greu de rezolvat transferul generaţional în majoritatea afacerilor de familie?

b Scris de business mentor, aliz kosza
Aliz Kosza, business mentor: Emoţiile, sentimentele şi afacerile de familie. De ce este atât de greu de rezolvat transferul generaţional în majoritatea afacerilor de familie?
Aosom
Statisticile globale şi locale arată că rata de supravieţuire şi succes a afacerilor de familie scade drastic de la o generaţie la alta. În medie,...

Sursa: Zf Ro

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