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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

„Am înnebunit la cap!” Stadioane avem în plan. Energie ieftină, nu şi asta pune sub semnul întrebării viitorul industriei româneşti. Cum o salvăm ? VIDEO

i Scris de iulian tenchiu
„Am înnebunit la cap!” Stadioane avem în plan. Energie ieftină, nu şi asta pune sub semnul întrebării viitorul industriei româneşti. Cum o salvăm ? VIDEO
Aosom
Stadioane, săli de sport şi reţele de gaz şi canalizare fără clienţi: acestea sunt, în opinia lui Mihai Daraban, preşedinte al Camerei de Comerţ...

Sursa: Zf Ro

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